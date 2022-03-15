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İstanbul için Ramazan pidesi fiyatları açıklandı: Ramazan pidesi fiyatı, kaç TL?

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul pide fiyatları belli oldu. Geçen sene dört liradan satılan pide fiyatları bu yıl ne kadar olacak? İstanbul Fırıncılar odası İstanbul pide fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul için Ramazan pidesi fiyatları açıklandı: Ramazan pidesi fiyatı, kaç TL?
Ramazan pidesi

İstanbul Fırıncılar Odası'na göre, 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayında 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını, 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 lira, 415 gram pide 7.5 lira ve 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liraya tezgahlarda yerini alacak.

RAMAZAN PİDESİ YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 2021 yılında 4 lira olarak belirlenmişti. Bu hesaba göre Razaman pidesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 zamlandı.

  • Gramajına göre güncel fiyatlar:
  • 330 gram sade pide 6 TL
  • 330 gram yumurtalı susamlı pide 7,5 TL
  • Sade pidenin kilosu 18,20 TL

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