İstanbul için Ramazan pidesi fiyatları açıklandı: Ramazan pidesi fiyatı, kaç TL?

İstanbul Fırıncılar Odası'na göre, 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayında 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını, 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 lira, 415 gram pide 7.5 lira ve 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liraya tezgahlarda yerini alacak.
RAMAZAN PİDESİ YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?
İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 2021 yılında 4 lira olarak belirlenmişti. Bu hesaba göre Razaman pidesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 zamlandı.
- Gramajına göre güncel fiyatlar:
- 330 gram sade pide 6 TL
- 330 gram yumurtalı susamlı pide 7,5 TL
- Sade pidenin kilosu 18,20 TL