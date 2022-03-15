İstanbul için Ramazan pidesi fiyatları açıklandı: Ramazan pidesi fiyatı, kaç TL?

Dünya

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye'ye Patriot verilmemesi hataydı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye Patriot Hava Savunma Sistemlerinin verilmemesi konusunda özeleştiride bulundu. Türkiye'nin Batı'dan kopmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Gabriel, "Türkiye’ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Erdoğan Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.