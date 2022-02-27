Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti: Kandil Simidi

Püf noktalarıyla Mahlepli kandil simidi tarifi

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için

Yumurta akı

Susam

Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim.

Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı.

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Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim.

Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım.

Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Mahlepli Kandil Simidinin Püf Noktaları

Yoğurma aşamasında unu yavaş yavaş eklerseniz hamuru daha rahat yoğurup, istediğiniz ele yapışmayan kıvamı daha kolay yakalayabilirsiniz.

İki farklı görünümde kandil simidi hazırlamak için sadece yumurta akı ve susama batırarak bir çeşit, yumurta sarısı sürüp çörek otu serperek farklı bir çeşit simitler hazırlayabilirsiniz.

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler

1 yumurta sarısı

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2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1. 5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi Nasıl Yapılır?

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

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Mahlepsiz kandil simidinin Püf noktaları

Tarifin yapımında elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ekleyeceğiniz sirke simitlerin kıyır kıyır olmasını sağlar ve simitlerden sirke kokusu kesinlikle almazsınız.

Hamur malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz. Afiyetler olsun.

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