Bu Ramazan yetimlerin hamisi olun

Bugün, 15 Mart Dünya Yetimler Günü. Her yıl Ramazan ayının 15’inci günü kutlanan bu anlamlı gün, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon yetim ve sosyal yetim çocukların varlığını hatırlatmak amaçlanıyor. Yeni Şafak’a konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bu özel günün, toplumda yetim çocukların durumuna dikkat çekmek ve onlara yönelik destek projelerini tanıtmak için bir fırsat sunduğunu söyledi. Türkiye’de yetim çocuklara yönelik hassasiyetin arttığına dikkati çekti.

BUGÜN YETİM FARKINDALIĞI GÜNÜ

Türkiye'de en son 2021 yılında açıklanan verilere göre, 270 bin yetim ve 80 binden fazla öksüz çocuk bulunduğunu belirten Yılmaz, dünya genelinde ise bu sayının 400 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti. Sosyal yetim olarak adlandırılan bir sınıf daha olduğunu anlatan Yılmaz, “Ebeveynleri boşanmış, hüküm giymiş ya da ilgi göstermeyen çocukları sosyal yetim olarak tanımlıyoruz. Sosyal yetimler ve diğer dezavantajlı gruplarla birlikte bu rakamın 1 milyarı bulduğu tahmin ediliyor. Bu haliyle bir ülke oluştursak Çin ve Hindistan’dan sonra en büyük üçüncü ülke

olur” diye konuştu.

GAZZE’DE 40 BİN YETİM ÇOCUK VAR

21 ülkede toplam 13 bin yetime hamilik yaptıklarını belirten Yılmaz, 7 Ekim’den sonra Filistin’de yetim kalan 40 bine yakın çocuk için de çalışmaları olduğunu anlattı. Yılmaz, “7 Ekim'den sonra yetim kalan 7 bin yetim yavrumuza biz destek olmak, onlara hamilik yapmak istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE DUYARLI

Türkiye’de yetim çocuklara yönelik ayrı bir duyarlılık olduğunun da altını çizen Yılmaz, “Şu anda vakfımızın tekil bağışçısı 300 bini aşmış durumda. Bu da şunu ifade ediyor; ülkemizde yetim çocuklara yönelik olan bir hassasiyet var. İnsanlar yetim çocuklara bağış yapmayı önemsiyorlar. Onların ellerinden tutmayı” ifadelerini kullandı.

DESTEK OLUN ÇAĞRISI

Murat Yılmaz, yetim çocukların eğitim, sağlık ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için bireylerin destek vermesi çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı: “Ramazan-ı Şerif’in ikliminde yetimlerin unutulmamasını söylemek isterim. Kardeşlerimiz, vakfımızın sitesine girerek, özellikle bir Gazzeli yetime hami olabilirler. Ayda 600 lirayla yetim çocuğumuzun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyacına bir katkı sağlamış olurlar. Ayrıca yine vakfımızın internet adresinden özellikle kumanya, çocuk paketi, bayramlık fitre, fidye, zekat, iftar gibi alanlarda destek verebilirler.”











