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Ramazan

Çocuklar hem oynuyor hem öğreniyorlar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aileleriyle teravih namazına gelen çocuklar, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Süleymaniye Camii'nde hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de Ramazan’ın manevi atmosferini soluyor.

10:47 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Hatay.
Hatay.

Etkinliklerde çocuklara cami ve Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılanması hedefleniyor.


CAMİYE ALIŞIYORLAR


Dörtyol Müftüsü Kazım Ural etkinlikte her gün yüzlerce çocuğun bir araya geldiğini söyledi. Çocukların etkinlikler sayesinde camide daha fazla zaman geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Çocuklarımızla hem bir cami bilinci hem de Ramazan anlayışı oluşması için teravih namazından sonra bir araya geldik. Geleceğimizin mimarı olan gençlerin hem camiye hem de cemaate alışma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz."

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
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