Çocuklar hem oynuyor hem öğreniyorlar

Dörtyol Müftüsü Kazım Ural etkinlikte her gün yüzlerce çocuğun bir araya geldiğini söyledi. Çocukların etkinlikler sayesinde camide daha fazla zaman geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Çocuklarımızla hem bir cami bilinci hem de Ramazan anlayışı oluşması için teravih namazından sonra bir araya geldik. Geleceğimizin mimarı olan gençlerin hem camiye hem de cemaate alışma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz."