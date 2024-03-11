Ramazan Efendimiz Aleyhisselamın İsimleri
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RAMAZAN

Efendimiz Aleyhisselam’ın İsimleri

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Efendimiz Aleyhisselam’ın İsimleri
Arşiv.

Mehmet Nezir Gül


Bizi bir Ramazan mevsimine kavuşturan Yüce Rabbimize hamd, Sevgili Peygamberimize salat ve selamlar olsun.

Bu kutlu mevsimde kulluk bilincimizi idrak ve hayat muhasebesi ile salih kul olma yolunda kemâlata ermeyi dileriz.

Yüce Rabbimizin sayısız isim ve sıfatları “Esmâü’l- Hüsna” bulunmaktadır. Bu isimlere gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse hadisi şeriflerde yer verilmektedir. En güzel, hikmetli, anlamlı isimler Rabbimizindir. “En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na dua edin, O’nun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın.” (A’raf, 7/180)

Bu isimleri Rabbimizi daha iyi ve doğru bir şekilde tanımamızı sağlar.

Peygamber Efendimizin de pek çok isim ve sıfatları bulunmaktadır.

Her varlığın da bir ismi vardır. Hz. Âdem yaratılınca ona kainattaki varlıkların, eşyaların, canlı cansız mahlukatın isimleri öğretilmiş, (Bakara 2/31-33) konuşmaya bu isimlerle başlamıştır.

Esmâü’n- Nebi

Sevgili Peygamberimizin isim ve sıfatları demektir.

Kur’an-ı Kerim’de, hadisi şeriflerde çokça isim ve sıfat bulunmaktadır. Sahabe-i kiramın, edip, arif ve alimlerimizin O’na verdiği sayısız isim ve sıfatlar vardır.

Resulullah’ın isimleri genelde övgü anlamı taşımaktadır. Onda var olan, O’nu metheden ve olgunluğunu ifade eden sıfatlardan oluşmaktadır.

Bu isim ve sıfatların bir kısmı sadece Peygamber Efendimize aittir. Muhammed, Ahmed, Mâhî, Hâşir, Âkib gibi. Bu isimleri daha önce hiçbir peygamber kullanmamıştır.

Diğer peygamberlerde de var olan isimler... Resulullah, Nebiyyullah, Abdullah, Şâhid, Beşir, Nezir, Nebiyyur Rahme, Nebiyyut Tevbe… (İbnü’l Kayyım, Zadü’l Mead 1/83-84) Allah Resulü’nde kemal derecesinde bulunurlar.

Yüce Rabbimize ait sıfatlardan olup Kur’an’da kullanılan isimler... Allah’a ait isimlerin Peygamber Efendimiz (as)’e de verilmiş olması, O’nun şân ve şerefinin yüceliğine işaret eder. Rauf, Rahîm, Hak, Nur…

Dini eserlerde ve farklı İslam toplumlarında kullanılan isimler... İmamü’l Müttekîn, Resûlü’s Sakaleyn, Miftâhü’l Cenneh…

Edebi eserlerde geçen üstün nitelemelerdir.

“Bu isimlerde; Hz. Peygamber’in ezelî ve ebedî üstünlükleri, hidayeti, rahmeti, şefaati, Cenab-ı Hakk’ın huzurundaki özel yeri, her yönden seçkinliği, ümmetinin gözündeki değeri ve O’na duyulan sevgi ve hürmet dile getirilir…” (Emine Yeniterzi, Edebiyatımızda Hz. Peygamber’in İsimleri ve Harflere Dair)

Allah Resulü’nün Kaç İsmi Vardır?

Efendimiz Aleyhisselam’ın pek çok ismi vardır. Çünkü o, şerefli ve aziz bir insandır.

Peygamber Efendimiz (as)’in hadislerinde, Muhammed, Ahmet, Mahi, Haşir, Akip, Melahim, Nebiyyü’t Tevbe, Nebiyyü’r Rahmeh, Seyyidü’ Beni Âdem gibi isimler geçmektedir.

Bunlar sadece kendisine ait isimlerdir.

Hz. Muhammed’in isimleri bunlardan ibaret olmayıp kendisinin zikrettiği isimlerdir.

Yüzler hatta binlerle ifade edebiliri bu isimleri. Sayısının kaç olduğunun önemi yoktur. Önemli olan bu isimleri bilmemiz, kavramamız, onunla bağımızı güçlendirmemiz ve yolunda yürümeye devam etmemizdir.

Son Davetçi Peygamber Efendimizi tanımanın, sevmenin ve izinde gitmenin bir yolunun da isimlerini öğrenmek, çocuklarımıza, öğrencilerimize ve sorumluluğumuzdakilere öğretmek olduğunu unutmayalım.

Ona sonsuz selat ve selam olsun.


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