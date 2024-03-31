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Ramazan

Etkinlikleri medrese ruhu sarıyor

Erzurum'un sembol yapılarından 714 yıllık tarihi Yakutiye Medresesi'nde, 10 yıldır Ramazan aylarında her akşam, "oruç neşesi" adı altında etkinlikler, söyleşi ve şiir geceleri düzenleniyor.

10:45 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Erzurum.
Erzurum.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, kentte Ramazan etkinliklerini bu tarihi mekanda yaparak müzeyi de hayatın içine katmış olduklarını söyledi.


MÜZEYİ HAYATIN İÇİNE KATIYORUZ


Tarihi mekanı özüne uygun şekilde kullandıklarını söyleyen Engin, "Böylece belki, müzedir diyerek bir sefer girip sonra burayı hayatından çıkaranlar için bir farklılık oluşturup burada Ramazan akşamlarımızı birlikte medrese ruhuna da uygun söyleşilerle, sohbetlerle, bazı ufak musikilerle geçirmiş oluyoruz. Oldukça büyük fayda ürettiğimizi düşünüyoruz. Medreseyi kendi iklimine çevirerek insanlarımızda da bu mekanın ruhunu içlerinde hissedecekleri farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
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