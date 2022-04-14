Hacı Bayram-ı Veli’nin hatırası yaşatılıyor

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Edirne’de Osmanlı padişahları döneminde yaptırılan camilerden Eski Cami, önemli özellikleriyle öne çıkıyor. Camide, Hacı Bayram-ı Veli’nin vaaz verdiği kürsü de yer alıyor. Sultan 2. Murad’ın daveti üzerine Edirne’ye gelen Hacı Bayram-ı Veli’nin vaaz verdiği kürsüde, yaklaşık altı asırdır saygıdan dolayı kimse vaaz vermiyor.

Vaaz kürsüsünün üzerinde n‘Makam-ı Hacı Bayram-ı Veli’ yazıyor.

SARAYDA MİSAFİR EDİLMİŞ

Eski Cami Müezzini İsmail Şen, kürsünün hikayesini anlattı: “Hacı Bayram-ı Veli hazretleri Edirne’de bulunduğu sürede sarayda misafir edilmiş, Eski Cami’de görevlendirilmiş, cuma günleri cemaate vaazlar vermiş, her sabah zikir ayini tertiblemiş. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin zikri esnasında minberin sağ tarafında Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethine giderken son olarak iki rekat namaz kılıp dua etmiştir. Vaaz kürsüsünün üzerinde de ‘Makam-ı Hacı Bayram-ı Veli’ yazar. Bu saygı yıllardır devam etmekte. Ziyaretçiler bu kadim camideki kürsüyü ziyaret eder ve Hacı Bayram-ı Veli’ye Fatiha gönderilir.”

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