İlahiyatçı Prof. Dr. Akşit: Peygamber Efendimizin sünnetine yapıştığımız için Allah sırtımızı yere getirmiyor Tükenmek bilmeyen bir ilim aşkıyla talebelerin dini ilimler yolunda yetişmesinde öncülük eden Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, ilerleyen yaşına rağmen çeşitli vakıf ve camilerde hadis ve fıkıh dersleri verme geleneğini sürdürüyor. Mehmed Zahid Kotku'nun imamlık yaptığı camide müezzinlik yaparak Kotku'dan icazet alan ve özellikle onun sohbet halkasından çok etkilenen Akşit, "Mehmed Zahid Kotku'nun evinde her akşam sohbet olurdu. Hep de böyle seçkin adamlar, her akşam gelirlerdi, ben onlara çay, kahve verir, sofra kurardım. O meclis beni çok etkiledi" sözleriyle yaşadıklarını anlatıyor. Aklına 'köyde, küçük yerde adam olunmaz' fikri gelmesi üzerine

İmam Hatip Okulu'na kayıt olmak için gittiği Isparta'da parası olmadığı için 10 gün parkta yatan Akşit, önce tıp fakültesine daha sonra hukuk fakültesine kaydını yaptırdı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Akşit, "Evvela şahsiyet sahibi olacağız. Arkadaşlık çok önemli. Her girilen ortama, araziye uymamak lazım. Biz çalışacağız. Gavur da boş durmuyor tabii ki. Gayret edeceğiz. Bizi Suriye'ye benzetemediler. 15 Temmuz bunun alametidir. Peygamber Efendimizin sünnetine yapıştığımız için Allah sırtımızı yere getirmiyor arkadaş. Bunun başka bir izahı yok'' dedi.



Haber Merkezi 03 Mayıs 2020, 11:04 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2020, 11:48 AA