İslam'ı aşkla yaşayanlar: Meleklerin yıkadığı şehid

Mehmet Nezir Gül





Evlendiği gecenin ertesi günü kim savaşa gider?

Hanzala Radiyallahu Anh gider. Ve onun gibi bir imana, cesarete, yüreğe, gayrete, fedakârlığa, cihad aşkına sahip olan Müslümanlar gider. Sahabe döneminde görülen bu örneklerin tarih boyunca az da olsa varlığını bilmek bizlere büyük bir güven, ders ve ibret vermektedir.

Hanzala b. Ebû Âmir, hicret sonrası Müslüman oldu. Öncesinde de hanif inancına mensup idi. Putlara tapmaktan nefret ederdi. Tevhid dini İslamiyet gelince de tereddüt etmeden Müslüman oldu. İslam için fedakârlık yapan, aşkla koşturan, Müslümanlarla hep beraber olan bir mümin oldu.

Başmünafık Abdullah b. Übey’in Müslüman kızı Cemile ile evlenmişti. Uhud Savaşından bir gün önce nikâhı kıyılmış; sabahında savaş meydanına gelmek şartıyla da izin istemişti. Düğün günü akşamını evinde geçirdi. Sabah vakti de erkenden yola çıktı.

Uhud bölgesine vardığında İslam ordusu savaş için hazırlık yapıyor, birlikler yerlerini alıyordu. O da hemen geçti orduya.

Hanzala savaşta büyük yararlık gösterdi. Bir fırtına gibi esiyordu. Bedir'de de dillere destan olmuştu. Şirk ordusunun komutanı Ebu Süfyan’ı karşısında görünce hemen harekete geçti. Atının bacaklarına indirdiği darbeyle hem at hem de Ebu Süfyan yere serildi.

“Ey Kureyşliler, Hanzala beni öldürecek!” diye bağırmaya başladı. Kimse oralı olmadı, sadece Şeddat b. Ebi Esved harekete geçti. Arkadan saldırıp Hanzala’yı şehid etti.

…

Uhud’da pek çok şehid verilmişti ve her birinin ayrı bir destanı vardı.

Şehidlerin defni esnasında Allah Resulü Hanzala için şunları söylemişti:

“Melekler arkadaşınızı yıkıyorlar! Ben Hanzala’yı meleklerin gökle yer arasında gümüş bir tepsi içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm.”

Bunun sebebini merak edenler dönüşte eşine bunu sordular.

“Hanzala sabah yıkanamadan acele yola çıkmıştı…”

Bu durum, onun Allah katındaki değerini göstermesi açısından önemliydi. Şehid tüm günahlarını da silip götürürdü ama bu ilahi ikram da geride kalan müminler için önemli bir mesajdı.

Bu durumdan sonra Hanzala, “Gasîlü’l-melâike: Melekler tarafından yıkanmış kimse.” sıfatıyla anıldı.

…

Bu arada şehadet haberi daha gelmeden önce Cemile, akrabalarından dört kişiyi çağırdı:

“Ben Hanzala ile evlendim biliyorsunuz. Bu gece de beraberdik. Sabah, Allah Resulü ile savaşmak için erkenden gitti. Eğer benim bir çocuğum olursa babası Hanzala’dır.”

Şahitler şaşırdı:

“Evlendiğini zaten biliyoruz Cemile. Buna ne gerek vardı ki?”

“Bu gece bir rüya gördüm. Rüyamda semanın açıldığını, Hanzala’nın içeri girdikten sonra kapandığını gördüm.”

Gerçekten bir oğlu oldu. İsmi Abdullah konuldu ve çok sevilen bir insan olarak hayatını sürdürdü. Yezid zamanında Medine halkı kendisine Vali olarak biat etti ve o da babası gibi şehid edildi.







