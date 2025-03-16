Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Medine usulü ümmet iftarı

Medine usulü ümmet iftarı

Nazife Bardak
04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Başkentteki uluslararası öğrenciler su, hurma, çorba ve yoğurt bulunan 'Medine usulü' iftar sofralarında bir araya geliyor. Gazi Üniversitesi öğrencisi Libyalı Abdulhakim, "Ailem yanımda olmadan gurbet hayatı yaşarken burada mübarek Ramazan’ın ve aile ortamının sıcaklığını hissettim” derken Ankara Üniversitesi öğrencisi Mısırlı Ömer, “Ümmet coğrafyasının her yerinden arkadaşlarımızla iftarımızı yaptık, namazımızı kıldık. Gönüllerimizi ve bedenlerimizi dinlendirmiş olduk” dedi.

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler Ramazan sofralarında ‘Medine usulü’ iftarda buluşuyor. Başkentte okuyan Suriye, Mısır, Ürdün, Yemen ve Filistinli yükseköğrenim öğrencileri, su, hurma, çorba ve yoğurt bulunan mütevazi menüden oluşan iftarda sadelikle kurulan sofralarda bir araya geliyor.

ÜMMET KARDEŞLİĞİ

Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği'nin diğer öğrenci dernekleriyle iş birliği içerisinde düzenlediği iftar programına katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Libyalı Abdulhakim, şunları söyledi: “Ailem yanımda olmadan gurbet hayatı yaşarken burada mübarek Ramazan’ın ve aile ortamının sıcaklığını hissettim.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okuyan Mısırlı Ömer, “Ankara’da ümmet coğrafyasının her yerinden, batıdan doğudan her ülkeden arkadaşlarımızla birlikte bugün iftarımızı yaptık. Teravih namazımızı kıldık. Hem manevi hem maddi olarak gönüllerimizi ve bedenlerimizi dinlendirmiş olduk” ifadelerini kullandı. Ümmet kardeşliğini diri tutmak için düzenlenen iftar programında yarışmalar düzenlendi. Gençlere yönelik gerçekleştirilen konuşmaların ardından toplu teravih namazının kılınması ile program sona erdi.

10 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ramazan ayında Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği’nde 10 gün boyunca benzer nitelikte Medine usulü iftar programları düzenlenecek. Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı çoğunluğu Gazzeli ve Suriyeli öğrencilerden oluşan mütevazı iftar sofraları İslam coğrafyasının dört bir yanından başkente eğitim için gelen gençlerle dolacak.

Aynı zamanda Endonezya, Bangladeş Sudan, Hindistan ve Pakistan öğrenci birlikleri de Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği’nin kendilerine tahsis ettiği alanlarda geleneksel lezzetlerle iftarlarını açacak.



#Aktüel
#İftar
#Ramazan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan'da balık fiyatları ne kadar? İşte güncel hamsi, istavrit, mezgit, palamut kilogram fiyatları