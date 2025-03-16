Medine usulü ümmet iftarı

Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği'nin diğer öğrenci dernekleriyle iş birliği içerisinde düzenlediği iftar programına katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Libyalı Abdulhakim, şunları söyledi: “Ailem yanımda olmadan gurbet hayatı yaşarken burada mübarek Ramazan’ın ve aile ortamının sıcaklığını hissettim.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okuyan Mısırlı Ömer, “Ankara’da ümmet coğrafyasının her yerinden, batıdan doğudan her ülkeden arkadaşlarımızla birlikte bugün iftarımızı yaptık. Teravih namazımızı kıldık. Hem manevi hem maddi olarak gönüllerimizi ve bedenlerimizi dinlendirmiş olduk” ifadelerini kullandı. Ümmet kardeşliğini diri tutmak için düzenlenen iftar programında yarışmalar düzenlendi. Gençlere yönelik gerçekleştirilen konuşmaların ardından toplu teravih namazının kılınması ile program sona erdi.