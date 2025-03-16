Medine usulü ümmet iftarı

Başkentteki uluslararası öğrenciler su, hurma, çorba ve yoğurt bulunan 'Medine usulü' iftar sofralarında bir araya geliyor. Gazi Üniversitesi öğrencisi Libyalı Abdulhakim, "Ailem yanımda olmadan gurbet hayatı yaşarken burada mübarek Ramazan’ın ve aile ortamının sıcaklığını hissettim” derken Ankara Üniversitesi öğrencisi Mısırlı Ömer, “Ümmet coğrafyasının her yerinden arkadaşlarımızla iftarımızı yaptık, namazımızı kıldık. Gönüllerimizi ve bedenlerimizi dinlendirmiş olduk” dedi.
Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler Ramazan sofralarında ‘Medine usulü’ iftarda buluşuyor. Başkentte okuyan Suriye, Mısır, Ürdün, Yemen ve Filistinli yükseköğrenim öğrencileri, su, hurma, çorba ve yoğurt bulunan mütevazi menüden oluşan iftarda sadelikle kurulan sofralarda bir araya geliyor.
ÜMMET KARDEŞLİĞİ
Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği'nin diğer öğrenci dernekleriyle iş birliği içerisinde düzenlediği iftar programına katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Libyalı Abdulhakim, şunları söyledi: “Ailem yanımda olmadan gurbet hayatı yaşarken burada mübarek Ramazan’ın ve aile ortamının sıcaklığını hissettim.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okuyan Mısırlı Ömer, “Ankara’da ümmet coğrafyasının her yerinden, batıdan doğudan her ülkeden arkadaşlarımızla birlikte bugün iftarımızı yaptık. Teravih namazımızı kıldık. Hem manevi hem maddi olarak gönüllerimizi ve bedenlerimizi dinlendirmiş olduk” ifadelerini kullandı. Ümmet kardeşliğini diri tutmak için düzenlenen iftar programında yarışmalar düzenlendi. Gençlere yönelik gerçekleştirilen konuşmaların ardından toplu teravih namazının kılınması ile program sona erdi.
10 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Ramazan ayında Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği’nde 10 gün boyunca benzer nitelikte Medine usulü iftar programları düzenlenecek. Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı çoğunluğu Gazzeli ve Suriyeli öğrencilerden oluşan mütevazı iftar sofraları İslam coğrafyasının dört bir yanından başkente eğitim için gelen gençlerle dolacak.
Aynı zamanda Endonezya, Bangladeş Sudan, Hindistan ve Pakistan öğrenci birlikleri de Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği’nin kendilerine tahsis ettiği alanlarda geleneksel lezzetlerle iftarlarını açacak.