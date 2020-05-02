Miniklerin Ramazan köşeleri: Çocuklar evlerinin bir köşesini mübarek aya özel süsledi

İstanbul’da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, zamanlarını evlerinde geçiriyor. Ramazan ayının manevi havasını evlerine taşımak isteyen kimi çocuklar, anne ve babalarının yardımıyla bir “Ramazan köşesi” oluşturdu. Bu köşeye renkli kartonlarla “Hoşgeldin Ramazan” yazan minikler, oruç ve namaz takvimini de yapıştırdı. Kartondan minareler, resimler ve çeşitli süslemeler de Ramazan köşesindeki yerini aldı. Çocuklar köşelerine koydukları sadaka kutusuna harçlıklarının bir kısmını atarak yardımlaşma ve dayanışma konusunda bilinçlendi. Dua kutusuna not kağıtlarına yazdıkları duaları atan minikler, şükür kutusuna da sahip oldukları şeyler için notlar yazıp Allah’a şükretti.

HEYECANI EVİMİZDE YAŞATMAK İSTEDİK

Kartal’da yaşayan Nilda, Nurmeva ve Azizhan’ın babası Yavuz İçmeli, bu yıl da Ramazan ayını heyecanla beklediklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle camilere gidemediklerini hatırlattı. Bu sene evleri mescit ve camilere çevirdiklerini belirten İçmeli, “Burada her akşam ailecek teravih namazı kılıp dua ediyoruz. Camiye gidemediğimiz için çocukların o heyecanını evimizde yaşatmak istedik” dedi.

RAMAZAN GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Mehmet Hamza Yıldırım

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Hanife Ebrar, Erva Nur ve Ahmet Turan Yılmaz

Kartal’daki evlerinde Ramazan köşesi oluşturan miniklerden 13 yaşındaki Mehmet Hamza Yıldırım da burada mukabele okuduklarını, teravih namazı kıldıklarını, istişare yapıp dua ettiklerini anlattı. 8 yaşındaki Erva Nur Yılmaz da, Ramazan geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Oruç tuttuğunu anlatan Yılmaz, “Bazen oruçlu olduğumu unutup su içiyorum veya çikolata yiyorum. Akşam iftarda hep beraber yemek yiyoruz ve bu çok eğlenceli oluyor” diye konuştu.

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SEVDİĞİM YEMEKLERDEN İSTİYORUM

Hüseyin Asaf Yetke

Maltepe’de yaşayan 11 yaşındaki Defne Gamze Coşkun, Ramazan köşesi için hadis-i şeriflerin çıktılarını aldığını, fener ve süslemeler yaptığını söyledi. Oruç tuttuğu için biraz fazla acıktığını anlatan Coşkun, “Annemden iftarda en sevdiğim yemeklerden istiyorum” diye konuştu. Hazırladıkları Ramazan köşesi ile hem öğrenip hem de eğlenen çocuklardan biri de Kağıthane’de yaşayan 8 yaşındaki Hüseyin Asaf Yetke. Yetke, Ramazan köşesinin çok eğlenceli olduğunu belirterek, “Burada kardeşinle oyun oyna, sevdiğin bir tatlıyı yap, oruç tut, akşam namazını kıl gibi çeşitli görevler var. Ben her gün yazılı olan görevleri severek yapıyorum” dedi.