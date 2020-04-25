Ramazan Ramazan etkinlikleri Başakşehirde dijitale taşındı İlk yayınlar büyük ilgi gördü
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan etkinlikleri Başakşehir'de dijitale taşındı: İlk yayınlar büyük ilgi gördü

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen ramazan etkinliklerini dijital mecralardan vatandaşlara ulaştırdı. Belediye’nin Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan ramazan programları ilk günden büyük ilgi gördü. Gazeteci Erem Şentürk'ün sunduğu 'İftara Doğru' programı ilk yayınında sanatçı Mustafa Demirci'yi konuk etti. Sosyal medyadan canlı yayınlanan program büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erem Şentürk'ün programının ilk konuğu sanatçı Mustafa Demirci oldu.
Erem Şentürk'ün programının ilk konuğu sanatçı Mustafa Demirci oldu.

Başakşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen ramazan etkinlikleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle, bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluştu. Başakşehirliler on bir ayın sultanı ramazanda sosyal medyada bir araya gelerek, ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşadı. İzleyenler sanat programlarından dini sohbetlere, tasavvuf musikisi dinletisinden iftar ve radyo programlarına kadar birbirinden özgün içeriklerle Ramazan’ın manevi atmosferini evlerinde yaşadı.

“Erem Şentürk ile İftara Doğru” programına yoğun ilgi

Saatler 17.20’yi gösterdiğinde Belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları ve Youtube kanalında yayınlanmaya başlayan programlarda ilk gün Nimet Yılmaz’ın ‘Ramazan Mutfağı’, Başakşehir Merkez Camii İmam-Hatibi Abdülhalık Selman’ın ‘Dini Sohbetler’i, Tasavvuf Musikisi Dinletisi, Fatma Beyza Tütüncüoğlu’nun ‘Çocuk Masalları’ ve Spor eğitmenini Ali Durademir’in ‘Ramazan Egzersizleri’ izleyicilerle buluştu.

Gazeteci Erem Şentürk de ‘İftara Doğru’ programında ilahi sanatçısı Mustafa Demirci ile birlikte hanelere konuk oldu. İftara bir saat kala başlayan ve ramazan ayı boyunca farklı konuklarla ekranlara gelecek program, seyirci tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye’nin önde gelen radyocularından Hopdedik Ayhan, Radyo Başakşehir'de de program yapıyor.

Ünü radyocu Hopdedik Ayhan ‘Radyo Sokağı’nda

Geçtiğimiz aylarda 'Mutluluğun Sesi' sloganı ile yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir ise sadece ilçe sakinlerine değil dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine ramazanın coşkusunu yaşatıyor.

Mukabele programının yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Radyo Başakşehir’e canlı yayın konuğu oldu. Türkiye’nin önde gelen radyocularından Hopdedik Ayhan ise “Radyo Sokağı” konseptiyle dinleyiciyle buluştu. Hopdedik Ayhan ile başlayan program serisinde Mehmet Çelikyay’dan Düşbahçesi Ali’ye, Adem Metan’dan Talha Bora Öge’ye, Afrikalı Ali’den Gönül Dostu Şener’e kadar beğeniyle dinlenen isimler, mutluluğun sesi mikrofonlarından Başakşehirlilere seslenecek.

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