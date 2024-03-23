Bu kapsamda, Filistin meselesinin farklı boyutlarıyla konuşulmasını sağlamak ve Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugün ve yarın TRT İstanbul Ulus Kampüsü'nde "Ramazan'da Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, Filistin için hazırlanan belgesellerin ilk gösterimleri yapılacak.
İLK KEZ EKRANDA
İsrail'in Filistin işgalinin dijital yönünün ele alındığı "Dijital İşgal" belgeselinde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu işgale karşı kurduğu gizli istihbarat servisi görüntüleri ve röportajları da ilk defa izleyiciyle buluşturulacak.