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Ramazan

Ramazan'da bir Filistin gecesi

Filistin'deki soykırımı dünya genelinde farklı dillerde izleyicilere aktarmaya devam eden TRT Uluslararası Yayınlar, Filistin için özel belgeseller hazırladı.

10:37 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Etkinlikte, Filistin için hazırlanan belgesellerin ilk gösterimleri yapılacak.
Etkinlikte, Filistin için hazırlanan belgesellerin ilk gösterimleri yapılacak.

Bu kapsamda, Filistin meselesinin farklı boyutlarıyla konuşulmasını sağlamak ve Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugün ve yarın TRT İstanbul Ulus Kampüsü'nde "Ramazan'da Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, Filistin için hazırlanan belgesellerin ilk gösterimleri yapılacak.


İLK KEZ EKRANDA


İsrail'in Filistin işgalinin dijital yönünün ele alındığı "Dijital İşgal" belgeselinde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu işgale karşı kurduğu gizli istihbarat servisi görüntüleri ve röportajları da ilk defa izleyiciyle buluşturulacak.

#Ramazan
#Sahur
#Oruç
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