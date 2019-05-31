Ramazan Sakal-ı Şerif dualarla ziyarete açıldı
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RAMAZAN HABERLERİ

Sakal-ı Şerif dualarla ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif, sahur vakti dua ve tekbirler eşiliğinde ziyarete açıldı.

Haber Merkezi DHA
Sakal-ı Şerif
Sakal-ı Şerif

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki Ulu Cami bulunan Sakal-ı Şerif, İlçe Müftüsü ve görevli imamlar tarafından korunduğu kasadan çıkarıldı.

40 bohçaya sarılı Sakal- Şerif dualar eşliğinde açılarak özel kutuda ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler cami avlusunda uzun kuyruk oluşturdu.

İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Sakal-ı Şerif mübarek ramazan ayında Kadir Gecesi'nde ziyarete açılmaktadır. Cuma günü ikindi namazına kadar erkek ziyaretçilere Cumartesi günü ise kadın ziyaretçilere açık olacak" dedi.

Sakal-ı Şerif’in ziyarete açıldığı saatlerde bazı vatandaşlar caminin kapısında kurban kesti.

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