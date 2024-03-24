Su ve hurmayla Filistin Gecesi

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve sivil toplum örgütlerine Gazze'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Direnmeye ve hayatımızı feda etmeye değer bir şey var. Özgürlük ve onur... Biz geri çekilmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız. Dünyadaki tüm özgür ve onurlu insanlar haklı davamızı desteklediği için yalnız olmadığımızı çok iyi anlıyoruz. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti özgür ve bağımsız olana kadar o topraklarda kalacağız" ifadelerini kullandı.