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Ramazan

Su ve hurmayla Filistin Gecesi

TRT, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Ramazanda Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenledi.

11:00 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
TRT İstanbul Ulus Kampüsü.
TRT İstanbul Ulus Kampüsü.

TRT İstanbul Ulus Kampüsü'ndeki etkinlikte, Ramazan ve Filistin ruhunun yaşatılması, Gazze'deki mazlumlarla empati kurulabilmesi için katılımcılara iftarda simit, yoğurt, hurma ve su ikram edildi. Programın açılışında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Ramazan-ı Şerif'i idrak ederken, Gazze'nin ve Filistinlilerin acısını iliklerine kadar hissettiklerini söyledi.


Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve sivil toplum örgütlerine Gazze'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Direnmeye ve hayatımızı feda etmeye değer bir şey var. Özgürlük ve onur... Biz geri çekilmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız. Dünyadaki tüm özgür ve onurlu insanlar haklı davamızı desteklediği için yalnız olmadığımızı çok iyi anlıyoruz. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti özgür ve bağımsız olana kadar o topraklarda kalacağız" ifadelerini kullandı.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
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