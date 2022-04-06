Sudan'da Ramazan sevinci: Evlerin önünde kardeşlik sofrası

Sudanlılar, komşularıyla evlerinin önüne kurdukları iftar sofralarında Ramazan ayının bereketini paylaşırken kardeşlik ve dayanışma ruhunu da canlı tutuyor. İhtiyaç sahipleri ve iftara evine yetişemeyenler oruçlarını bu yer sofralarında açıyor. Sudan halkının misafirperverlik örneklerinden olan sokak iftarları, farklı kesimlerden insanları da bir araya getirerek, kaynaşmalarına vesile oluyor. Oruçlar açıldıktan sonra akşam namazlarının cemaatle kılınmasının ardından yemek devam ediyor.
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