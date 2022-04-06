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RAMAZAN HABERLERİ

Sudan'da Ramazan sevinci: Evlerin önünde kardeşlik sofrası

Sudanlılar, komşularıyla evlerinin önüne kurdukları iftar sofralarında Ramazan ayının bereketini paylaşırken kardeşlik ve dayanışma ruhunu da canlı tutuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sudanda Ramazan sevinci: Evlerin önünde kardeşlik sofrası
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Sudanlılar, komşularıyla evlerinin önüne kurdukları iftar sofralarında Ramazan ayının bereketini paylaşırken kardeşlik ve dayanışma ruhunu da canlı tutuyor. İhtiyaç sahipleri ve iftara evine yetişemeyenler oruçlarını bu yer sofralarında açıyor. Sudan halkının misafirperverlik örneklerinden olan sokak iftarları, farklı kesimlerden insanları da bir araya getirerek, kaynaşmalarına vesile oluyor. Oruçlar açıldıktan sonra akşam namazlarının cemaatle kılınmasının ardından yemek devam ediyor.

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