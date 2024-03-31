Tâhâ- Yâsin: Allah’ın Kur’an’daki Hitabı

Mehmet Nezir Gül





Resul-i Müctebâ Ahmed Nebiyy-i efdal-ü emced

Habib-i Hakk Muhammed tâc-dârı efser-i Tâhâ

Sabit





Tâhâ ve Yâsin…

Evlerimizi şenlendiren yavrularımıza isim olarak verdiğimiz iki tatlı kelime.

Tâhâ ve Yâsin.

Bizleri vahyin sıcaklığıyla kuşatan iki kelime.

Tâhâ ve Yâsin.

Allah Resulü’nü çağrıştıran iki isim.

Tâhâ ve Yâsin.

Hurufu mukatta’adan iki kelime.

Tâhâ ve Yâsin.

Allah’ın (cc) isimlerinden olduğu söylenen iki kelime.

Tâhâ ve Yâsin.

Peygamber Efendimiz’in (sav) mübarek adlarından iki ad.

Tâhâ ve Yâsin.

Allah’ın (cc) yemin olarak kullandığı iki kelime.

Tâhâ ve Yâsin.

Kâfirlere âdeta bir meydan okuma olan iki kelime.

Tâhâ ve Yâsin.

Allah ile Resulü arasında bilemeyeceğimiz sırlı iki kelime…

Tâhâ ve Yâsin.

Ey insan, ey adam, ey efendi manası da taşıyan iki hitap…

Tâhâ

“Tâ hâ. Biz, Kur’an’ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah’tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. (Kur’an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.” (Tâhâ suresi, 20/1)

Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olmuş yirminci suresi.

Hz. Ömer’in Müslüman olmasına vesile olan ayetlerin yer aldığı sure.

Tâ’nın; Tuba, Tahir, Tayyip, Taharet anlamına geldiği, Hâ’nın da; Haviye (Cehennemin bir mertebesi), Hadi, Hidayet manasına geldiği ifade edilen sırlı kelime.

Ayakta çokça durup namaz kılarken ağrılar çeken ve zaman zaman tek ayağının üzerine yüklenmesinden dolayı, Peygamber Efendimiz’e (sav) hitaben, “ayaklarını yere rahatça ve iyice bas” anlamına gelen bir mesaj.

Yâsin

“Yâsin, Hikmet dolu Kur’an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdensin.” (Yasin Suresi, 36/1)

Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerden otuz altıncısı.

Kur’an’ın kalbi olan sure.

Ve müminlerin pek çoğunun hafızasında olan sure.

Bizim sürekli ilahî vahiyle bağlantı kurmamızı sağlayan sure.

Peygamber Efendimiz’e (sav) ad olan sure.

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Bi-hakk-ı sure-i Tâhâ vü hürmet-i Bahtâ

Bi-hakk-ı nutk-ı Kelim-ü bi-hakk-ı nur-i Zebûr

Nev’i