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TVNET'te manevi coşku: Ayasofya Camii'nden Kadir Gecesi Özel yayını

TVNET'te manevi coşku: Ayasofya Camii'nden Kadir Gecesi Özel yayını

20:3526/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
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TVNET'te Kadir Gecesi Özel yayını
TVNET'te Kadir Gecesi Özel yayını

Mübarek Kadir Gecesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde idrak ediliyor. 'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'nin bu manevi coşkusu TVNET ekranlarında sizlerle buluşuyor.

'Bin aydan daha hayırlı' olan, rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı Kadir Gecesi, Ayasofya Camii'nde idrak ediliyor.

TVNET ekranlarından canlı yayınlanan özel programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve ilahiler manevi anlar yaşatıyor.


#Kadir Gecesi
#TVNET
#Ramazan

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