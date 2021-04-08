Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? İşte 2021 Ramazan'da uygulanacak yasaklar

Ramazan’da tam kapanma var mı? Ramazan ayında iş yerleri kapanacak mı?

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada corona virüs salgınına ilişkin alınan kısıtlama kararları gündemdeki yerini koruyor. Pandemi dönemine denk gelen 11 ayın sultanı Ramazan ayı için de vatandaşlar birçok konu hakkında detayları merak ediyor. Bunların en başında ise Ramazan’da tam kapanma var mı konusu geliyor. Konuyla ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılan kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında son dakika duyurulmuştu. Buna göre Ramazana ayında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının tekrardan uygulanacağı ve kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servisi ile kısıtlanacağı açıklanmıştı. Bu açıklamalar sonrasında Ramazanda yasaklar var mı, tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı.

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RAMAZAN’DA TAM KAPANMA VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Yapılan son kabine toplantısının ardından yasaklar ve uygulanacak yeni önlemlerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında toplu iftar ve sahurların yapılmayacağının altını çizdi. Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesine dikkat çeken Erdoğan, bu süreçte ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Risk seviyesi fark etmeden ülke genelinde akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Bununla beraber Ramazan ayında kafe ve restoranlar da yeniden kapatılacak. Bu süreçte kafe, restoran vb. işletmeler yalnızca paket servis şeklinde hizmet verebilecekler.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan ayında tam kapanma ile ilgili yaptığı açıklamadan satır başları:

Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?

Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."

GÜNCEL TÜRKİYE RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Yapılan paylaşıma göre, riskli illerin ayrıldığı gruplar ise şöyle:

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

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Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da turuncu renkle yüksek riskli iller oldu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.