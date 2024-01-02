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Yeşil sahalara geri dönüyor! Tüm gözler Mallorca maçında: Ancelotti…

İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid evinde Mallorca’yı konuk edecek. 3 Ocak Çarşamba saat 21.15’te oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen milli yıldız Arda Güler’in maçta forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Peki, Arda Güler Mallorca maçında oynayacak mı? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

17:42 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid evinde Mallorca’yı konuk edecek.
İspanya La Liga 19. haftasında Real Madrid evinde Mallorca’yı konuk edecek.
’li
, İspanya La Liga 19. haftasında evinde Mallorca ile karşılaşacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma yarın saat 21.15’te başlayacak. Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında sakatlığı geçen milli futbolcu hakkında bilgi verdi. Peki, Arda Güler Mallorca maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Mallorca maçı
3 Ocak Çarşamba akşamı saat 21.15
’te başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın forma giyebileceğini söyledi.

Ancelotti, ligin 19. haftasında yarın Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

25 Kepa Arrizabalaga

30 Francisco Javier Gonzalez Perez

22 Antonio Rüdiger

5 Jude Bellingham

8 Toni Kroos

10 Luka Modric

15 Federico Valverde

17 Lucas Vazquez

20 Francisco Garcia

21 Brahim Diaz

11 Rodrygo

MALLORCA

1 Predrag Rajkovic

2 Matija Nastasic

11 Jaume Costa

15 Pablo Maffeo

20 Giovanni Gonzalez

21 Antonio Raillo

8 Manuel Morlanes

12 Samuel Almeida Costa

14 Dani Rodriguez

18 Antonio Sanchez Navarro

17 Cyle Larin

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU




#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#Mallorca
#İspanya La Liga
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