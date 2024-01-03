REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ARDA GÜLER MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın forma giyebileceğini söyledi.
Ancelotti, ligin 19. haftasında yarın Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.
Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11’LER
REAL MADRİD
25 Kepa Arrizabalaga
30 Francisco Javier Gonzalez Perez
22 Antonio Rüdiger
5 Jude Bellingham
8 Toni Kroos
10 Luka Modric
15 Federico Valverde
17 Lucas Vazquez
20 Francisco Garcia
21 Brahim Diaz
11 Rodrygo
MALLORCA
1 Predrag Rajkovic
2 Matija Nastasic
11 Jaume Costa
15 Pablo Maffeo
20 Giovanni Gonzalez
21 Antonio Raillo
8 Manuel Morlanes
12 Samuel Almeida Costa
14 Dani Rodriguez
18 Antonio Sanchez Navarro
17 Cyle Larin