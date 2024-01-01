Arda Güler sezon başında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olarak yıllık ücretini tam 23 katına çıkardı. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayda geçen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sebebiyle henüz Real Madrid forması giyemedi. Formayı giymek için gün sayan Milli futbolcunun Mallorca maçında ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Arda Güler yıllık ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar.