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Arda Güler Real Madrid'den yıllık ne kadar kazanıyor?

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, 30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Türk futboluna damga vurdu. Dünya basınında da büyük yankı uyandıran transfer sonrası ‘Arda Güler Real Madrid’den ne kadar kazanıyor, yıllık maaşı ne kadar?’ sorularının yanıtı aranmaya başladı. Detaylar haberimizde.

16:40 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sezon başında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, 30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Türk futboluna damga vurmuştu.
Sezon başında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, 30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Türk futboluna damga vurmuştu.

Arda Güler sezon başında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olarak yıllık ücretini tam 23 katına çıkardı. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayda geçen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sebebiyle henüz Real Madrid forması giyemedi. Formayı giymek için gün sayan Milli futbolcunun Mallorca maçında ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Arda Güler yıllık ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar.

ARDA GÜLER REAL MADRİD’DEN NE KADAR KAZANIYOR?

30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.

Arda Güler'in bonuslar hariç yıllık maaşının
8 milyon Euro
olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'de yıllık 350 bin Euro kazanan Arda Güler’in transferle birlikte maaşı 23 kat artmış oldu.

SAKATLIĞI SEBEBİYLE FORMA ŞANSI BULAMADI

Sezon başı kampında dizinden geçirdiği sakatlık sonrası dizinden ameliyat olan ve sahalardan 2 ay uzak kalan Arda Güler, bireysel antrenmanlara başladığı esnada adalesinden yaşadığı sakatlıkla 1 ay daha sahalardan uzak kalmıştı.

MALLORCA KARŞISINDA FORMA GİYECEK

Yıldız futbolcu Arda Güler, 3 Ocak Çarşamba günü oynanacak Mallorca maçının kadrosunda yer alacak.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.




#Arda Güler
#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
41 dakika önce
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Arda Güler Real Madrid'den yıllık ne kadar kazanıyor?