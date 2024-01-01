Arda Güler sezon başında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olarak yıllık ücretini tam 23 katına çıkardı. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayda geçen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sebebiyle henüz Real Madrid forması giyemedi. Formayı giymek için gün sayan Milli futbolcunun Mallorca maçında ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Arda Güler yıllık ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar.
ARDA GÜLER REAL MADRİD’DEN NE KADAR KAZANIYOR?
30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.
SAKATLIĞI SEBEBİYLE FORMA ŞANSI BULAMADI
Sezon başı kampında dizinden geçirdiği sakatlık sonrası dizinden ameliyat olan ve sahalardan 2 ay uzak kalan Arda Güler, bireysel antrenmanlara başladığı esnada adalesinden yaşadığı sakatlıkla 1 ay daha sahalardan uzak kalmıştı.
MALLORCA KARŞISINDA FORMA GİYECEK
Yıldız futbolcu Arda Güler, 3 Ocak Çarşamba günü oynanacak Mallorca maçının kadrosunda yer alacak.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.