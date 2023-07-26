Sporseverler 26 Temmuz Çarşamba hangi maçlar olduğunu merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda temsilcimiz Galatasaray Zalgiris Vilnius ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Hazırlık maçında Trabzonspor, Bakasetas'ın 40. dakikada attığı golle Rabotnicki karşısında 2-1 öne geçti. Paris Saint-Germain, hazırlık karşılaşmasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile karşı karşıya geldi. Nagai Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0 berabere tamamlandı. Günün maçlarını merak eden futbolsever, hazırlık maçları başta olmak üzere Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi, Konferans Ligi karşılaş programını takip ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı.