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Manchester United maçı Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Manchester United muhtemel 11’ler

Real Madrid hazırlık maçını sürdürüyor. Real Madrid Arda Güler transferi ardından ikinci maçına Manchester United karşısında çıkacak. Real Madrid-Manchester United maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri futbolseverlerin gündemi arasında. Real Madrid, hazırlık maçında karşılaştığı Milan'ı 3-2'lik skorla yenilgiye uğramıştı. Maçtan bir gün önce sakatlık yaşayan Arda Güler'e kadroda yedekte kalmıştı. Arda Güler, sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Manchester United karşısında da riske edilmeyecek. Peki, Real Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Real Madrid-Manchester United muhtemel ilk 11’ler.

13:20 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid-Manchester United maçı ilk 11'de Arda Güler var mı?

Real Madrid-Manchester United maçı ilk 11'de Arda Güler var mı?

Yeni sezon öncesi gerçekleşen hazırlık maçında Milan ile kozlarını paylaşan Real Madrid, zorlu müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, geçirdiği sakatlık nedeniyle mücadelede süre şansı elde edememişti. Arda Gülerli Real Madrid ABD hazırlık kampı kapsamında ikinci maçına çıkıyor. Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri haberimizde.

Real Madrid-Manchester United maçı ne zaman?

Real Madrid-Manchester United maçı 27 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Real Madrid-Manchester United maçı saat kaçta

Real Madrid-Manchester United mücadelesi Türkiye saati ile 03:30'da başlayacak.

Real Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda?

Real Madrid-Manchester United hazırlık maçı mücadelesi S Sport ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip ediliyor.

Real Madrid-Manchester United muhtemel 11’ler

Real Madrid kadrosu:

  1. Courtois;
  2. Carvajal,
  3. Militao,
  4. Rudiger,
  5. Alaba;
  6. Kroos;
  7. Valverde,
  8. Modric;
  9. Bellingham;
  10. Joselu,
  11. Vinicius

Manchester United kadrosu:

  1. Onana;
  2. Dalot,
  3. Varane,
  4. Martinez,
  5. Shaw;
  6. Casemiro,
  7. Mount;
  8. Antony,
  9. Fernandes,
  10. Sancho;
  11. Rashford

Manchester United maçı Arda Güler oynayacak mı?

Henüz antrenmalardayken tüm Dünyayı etkilemeyi başaran Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından övgüyle karşılanıyor. AC Milan maçında yedek kulübesinde kalan Arda Güler süre almamıştı.

İspanya'nın spor gazetesi Marca'nın haberine göre Arda Güler, sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Manchester United karşısında da riske edilmeyecek.

Real Madrid maç programı

Real Madrid, 2023 Futbol Şampiyonası Turu kapsamında daha sonrasında ise Barcelona ve Juventus ile de karşılaşacak.

Bugün kimin maçı var? 26 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı
Bugün kimin maçı var? 26 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı

Sporseverler 26 Temmuz Çarşamba hangi maçlar olduğunu merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda temsilcimiz Galatasaray Zalgiris Vilnius ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Hazırlık maçında Trabzonspor, Bakasetas'ın 40. dakikada attığı golle Rabotnicki karşısında 2-1 öne geçti. Paris Saint-Germain, hazırlık karşılaşmasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile karşı karşıya geldi. Nagai Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0 berabere tamamlandı. Günün maçlarını merak eden futbolsever, hazırlık maçları başta olmak üzere Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi, Konferans Ligi karşılaş programını takip ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı.


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22 dakika önce
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