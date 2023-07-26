Real Madrid-Manchester United maçı ilk 11'de Arda Güler var mı?
Yeni sezon öncesi gerçekleşen hazırlık maçında Milan ile kozlarını paylaşan Real Madrid, zorlu müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, geçirdiği sakatlık nedeniyle mücadelede süre şansı elde edememişti. Arda Gülerli Real Madrid ABD hazırlık kampı kapsamında ikinci maçına çıkıyor. Real Madrid Manchester United maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri haberimizde.
Real Madrid-Manchester United maçı ne zaman?
Real Madrid-Manchester United maçı 27 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
Real Madrid-Manchester United maçı saat kaçta
Real Madrid-Manchester United mücadelesi Türkiye saati ile 03:30'da başlayacak.
Real Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda?
Real Madrid-Manchester United hazırlık maçı mücadelesi S Sport ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip ediliyor.
Real Madrid-Manchester United muhtemel 11’ler
Real Madrid kadrosu:
- Courtois;
- Carvajal,
- Militao,
- Rudiger,
- Alaba;
- Kroos;
- Valverde,
- Modric;
- Bellingham;
- Joselu,
- Vinicius
Manchester United kadrosu:
- Onana;
- Dalot,
- Varane,
- Martinez,
- Shaw;
- Casemiro,
- Mount;
- Antony,
- Fernandes,
- Sancho;
- Rashford
Manchester United maçı Arda Güler oynayacak mı?
Henüz antrenmalardayken tüm Dünyayı etkilemeyi başaran Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından övgüyle karşılanıyor. AC Milan maçında yedek kulübesinde kalan Arda Güler süre almamıştı.
İspanya'nın spor gazetesi Marca'nın haberine göre Arda Güler, sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Manchester United karşısında da riske edilmeyecek.
Real Madrid maç programı
Real Madrid, 2023 Futbol Şampiyonası Turu kapsamında daha sonrasında ise Barcelona ve Juventus ile de karşılaşacak.