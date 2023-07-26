Bugün kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya geldi. LFF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 47’ Mathias Oyewusi, 75’ Abdülkerim Bardakçı, 78’ Halil Dervişoğlu ve 90’ Donatas Kazlauskas’dan geldi. Trabzonspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Rabotnicki ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Maxi Gomez, Bakasetas, Eren Elmalı ve Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin tek golü Uğurcan Çakır'ın kendi kalesine attığı golle geldi.
PSG, Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Yanmar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (26 Temmuz 2023 Çarşamba kimin maçı var?)
- 12:00 Trabzonspor - Triglav Kranj Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 13:30 Bayern Münih - Manchester City Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 14:30 Lion City - Tottenham Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 15:00 Getafe - Reims Hazırlık Maçı Getafe Youtube
- 17:00 Sivasspor - Ümraniyespor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 17:00 Bordeaux - GOAL FC Hazırlık Maçı Bordeaux Youtube
- 18:00 Kayserispor - Gençlerbirliği Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 18:00 Lille - Le Havre Hazırlık Maçı Lille Youtube
- 18:00 Atalanta - Pro Vercelli Hazırlık Maçı Atalanta Youtube
- 19:00 Espanyol - Las Palmas Hazırlık Maçı S Sport Plus S Sport 2
- 19:00 Monchengladbach - Ingolstadt Hazırlık Maçı Borussia Mönchengladbach Youtube
- 19:00 Spezia - Bochum Hazırlık Maçı Bochum Youtube
- 19:30 Sturm Graz - Strasbourg Hazırlık Maçı SK Sturm. TV Youtube
- 21:00 Fenerbahçe - Zimbru Chisinau UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
- 21:00 Kizilyildiz - Fiorentina Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 21:15 Rakow Czestochowa - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport
- 21:45 Rangers - Olympiakos Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 22:00 Braga - Roma Hazırlık Maçı Yayın Yok
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor-İstanbulspor