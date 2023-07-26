UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya geldi. LFF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 47’ Mathias Oyewusi, 75’ Abdülkerim Bardakçı, 78’ Halil Dervişoğlu ve 90’ Donatas Kazlauskas’dan geldi. Trabzonspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Rabotnicki ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Maxi Gomez, Bakasetas, Eren Elmalı ve Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin tek golü Uğurcan Çakır'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

PSG, Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Yanmar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (26 Temmuz 2023 Çarşamba kimin maçı var?)

12:00 Trabzonspor - Triglav Kranj Hazırlık Maçı Yayın Yok 13:30 Bayern Münih - Manchester City Hazırlık Maçı Yayın Yok 14:30 Lion City - Tottenham Hazırlık Maçı Yayın Yok 15:00 Getafe - Reims Hazırlık Maçı Getafe Youtube 17:00 Sivasspor - Ümraniyespor Hazırlık Maçı Yayın Yok 17:00 Bordeaux - GOAL FC Hazırlık Maçı Bordeaux Youtube 18:00 Kayserispor - Gençlerbirliği Hazırlık Maçı Yayın Yok 18:00 Lille - Le Havre Hazırlık Maçı Lille Youtube 18:00 Atalanta - Pro Vercelli Hazırlık Maçı Atalanta Youtube 19:00 Espanyol - Las Palmas Hazırlık Maçı S Sport Plus S Sport 2 19:00 Monchengladbach - Ingolstadt Hazırlık Maçı Borussia Mönchengladbach Youtube 19:00 Spezia - Bochum Hazırlık Maçı Bochum Youtube 19:30 Sturm Graz - Strasbourg Hazırlık Maçı SK Sturm. TV Youtube 21:00 Fenerbahçe - Zimbru Chisinau UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus 21:00 Kizilyildiz - Fiorentina Hazırlık Maçı Yayın Yok 21:15 Rakow Czestochowa - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport 21:45 Rangers - Olympiakos Hazırlık Maçı Yayın Yok 22:00 Braga - Roma Hazırlık Maçı Yayın Yok

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor