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Avrupa Konferans Ligi ilk gün maçlarının sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı. Atletic Escaldes - Partizani maçı sonucu 0-1, Tre Penne - Valmeira maçının galibi 0-3 sporla Valmeira oldu. Peki Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman oynanacak? İşte Avrupa Konferans Ligi ilk gün maçlarının sonuçları.

08:58 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Avrupa Konferans Ligi sonuçları

Avrupa Konferans Ligi sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi sonuçları

Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1

The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1

Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1

Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3

Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0

Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman oynanacak?

Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


#UEFA
#Avrupa Konferans Ligi
#Avrupa Konferans Ligi sonuçları
21 dakika önce
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