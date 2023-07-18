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Redmond, Beşiktaş’a veda etti: Yeni takımı belli oldu

Nathan Redmond, Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı. Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oluyor. Redmond'ın Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Beşiktaş’ta 28 maça çıkan Redmond 6 gol attı, 6 asist yaptı.

09:51 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Nathan Redmond

Nathan Redmond

Beşiktaş’ın kalması için 2.5 milyon Euro önerdiği İngiliz yıldız Nathan Redmond kararını sosyal medyadan açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Nathan Redmond, gelecek sezon siyah-beyazlılarda yer almayacağını açıkladı.

Redmond ayrılık açıklamasında ne dedi?

Redmond açıklamasında; "Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir 'görüşmek üzere." dedi.

Beşiktaş, Redmond'a ne kadar ücret teklif etti?

Siyah beyazlıların fedakârlık yaparak yıllık ücrette teklifi 1.8 milyon Euro’dan 2.5 milyon Euro’ya kadar çıkarmasına rağmen Redmond’u ikna edemedi.


Beşiktaş transfer haberleri: 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, stoper için kollar sıvandı
Beşiktaş transfer haberleri: 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, stoper için kollar sıvandı

Beşiktaş transfer haberleri, transfer listesiyle ilgili bilgileri ve son dakika Beşiktaş transfer bilgilerini bulabileceğiniz Beşiktaş transfer sayfası. Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Ersin Destanoğlu'nun kadroda tutulması konusunda fikir birliğine vardı. Beşiktaş'ta 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi biten isimler de belli oldu. Siyah beyazlı ekibin transfer listesinde Joe Aribo, Daler Kuzyaev, Ibrahima Diallo gibi isimler yer alıyor. Beşiktaş, savunma hattına yapacağı takviyelerin üzerine yoğunlaştı. Beşiktaş'ta stoper transferi için ise iki isim öne çıkıyor. Peki Beşiktaş’ta giden, kalan, gelenler kimler? Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular hangileri? İşte Beşiktaş transfer listesi.


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