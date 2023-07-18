Nathan Redmond
Beşiktaş’ın kalması için 2.5 milyon Euro önerdiği İngiliz yıldız Nathan Redmond kararını sosyal medyadan açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Nathan Redmond, gelecek sezon siyah-beyazlılarda yer almayacağını açıkladı.
Redmond ayrılık açıklamasında ne dedi?
Redmond açıklamasında; "Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir 'görüşmek üzere." dedi.
Beşiktaş, Redmond'a ne kadar ücret teklif etti?
Siyah beyazlıların fedakârlık yaparak yıllık ücrette teklifi 1.8 milyon Euro’dan 2.5 milyon Euro’ya kadar çıkarmasına rağmen Redmond’u ikna edemedi.