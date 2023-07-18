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Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Celta Vigo'ya 5-0 yenildi

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 yenildi. Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi sözleri dikkat çekti. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye Ligi'ni geçeceğini iddia etti.

09:11 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Al Nassr 0-5 Celta Vigo maçı özeti

Al Nassr 0-5 Celta Vigo maçı özeti

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Portekiz'in Algarve Stadı'nda oynana müsabakadan Celta Vigo 5-0 galip ayrıldı.

Cristiano Ronaldo oyundan alındı

Ronaldo'nun ilk 11'de başlayıp 48. dakikada oyundan alındığı müsabakada, goller Portekizli yıldız çıktıktan sonra geldi. İspanyol takımının gollerini 57. dakikada Alonso, 62 ile 71. dakikalarda Rodriguez ve 73 ile 75. dakikalarda Larsen attı. Al Nassr'da Al Amri 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi sözleri tartışma konusu oldu

Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü. Sözlerinin devamında iddiasını büyüten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi. Cristiano Ronaldo'nun bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Celta Vigo
42 dakika önce
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