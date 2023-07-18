Ronaldo'nun ilk 11'de başlayıp 48. dakikada oyundan alındığı müsabakada, goller Portekizli yıldız çıktıktan sonra geldi. İspanyol takımının gollerini 57. dakikada Alonso, 62 ile 71. dakikalarda Rodriguez ve 73 ile 75. dakikalarda Larsen attı. Al Nassr'da Al Amri 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü. Sözlerinin devamında iddiasını büyüten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi. Cristiano Ronaldo'nun bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.