Reeder ne iş yapar, halka arz ne zaman, kaç lot verecek?

Bu hafta halka arz olacak şirketler ve hisseler birçok borsa yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Son yıllarda popüler bir yatırım aracına dönüşen borsa istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Dün tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8 bin 313,92 puanla rekor tazeledi. Bu kapsamda Borsa İstanbul yeni şirketler ve yeni yatırımcılarla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, bu hafta halka arz olacak şirketler ve hisseler hangileri? Arz fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar.