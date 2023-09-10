Reeder ne iş yapar, halka arz ne zaman, kaç lot verecek?
Geçtiğimiz günlerde 8.000 puan bandını aşarak tarihinin rekorunu kırmayı başaran Borsa İstanbul’da Eylül ayının başlamasıyla birlikte halka arz olacak şirketler ve hisseler açıklanmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzına onay verdi. Peki, Reeder ne iş yapar, halka arz ne zaman, kaç lot verecek? İşte soruların yanıtları.
REEDER NE İŞ YAPAR?
Türkiye'nin teknoloji sektöründeki yükselen yıldızlarından biri olan Reeder, kullanıcıların mobil cihazlarını ve teknolojiyi daha yakından deneyimlemelerini sağlayan ürünler sunan bir markadır. Yüksek kaliteli akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler gibi ürünlerle Reeder, hem yerel hem de uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer edinmiştir.
REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERECEK?
Reeder Teknoloji halka arz tarihi 13-14-15 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olmuştur. Reeder Teknoloji hissesinin sembolü “REEDR” olacak. Reeder Teknoloji’nin halka arz açıklık oranı 25,26%’dir. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacaktır.
Fon Kullanım Alanları;
• İşletme sermayesi ve kısa vadeli borçların azaltılması (35%)
• Tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışı (25%)
• Güneş paneli üretim tesisi (20%)
• Telefon LCD paneli üretim tesisi (10%)
• AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları (5%)
• Girişim teknoloji yatırımları (5%)
REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL'den halka arz olacak.