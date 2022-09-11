Instagram’a repost özelliği geliyor: Instagram video repost nasıl yapılır?

Instagram kullanıcıların merakla beklediği repos özelliğine ilişkin beklenen haber geldi. Peki Instagram repos nedir, nasıl kullanılır, repos özelliği ne işe yarar? sorularına bu haberimizde cevap vereceğiz. Bir Instagram kullanıcısının profilinde paylaştığı herhangi bir şeyin başka bir kullanıcı tarafından tekrar yayınlanması Instagram repos tolarak bilinmektedir. Repost için hangi uygulamalar kullanılır? Instagram repost nedir, nasıl yapılır?

Instagram repost ne zaman gelecek?

Instagram, üçüncü taraf uygulamaya gerek kalmadan gönderileri yeniden paylaşmayı sağlayan 'repost' butonunun uygulamaya ekleyecek. Meta bünyesinde hizmet veren şirket, şimdilerde kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram repost nedir?

Repost butonu nerede yer alacak?

Şimdiye kadar Instagram kullanıcıları, başka bir hesaptaki fotoğrafı veya videoyu kendi hesaplarında yayınlamak için, Instagram ile doğrudan alakası olmayan üçüncü taraf repost uygulamalarından faydalanıyordu. Uygulama içerisindeki paylaşım menüsüne eklenecek yeni buton, profildeki ikonların hemen yanında yer alacak. Meta’dan bir sözcü, tıpkı Hikayeler’de olduğu gibi Akış’ta da gönderileri yeniden paylaşma özelliğini test etmeye başlayacaklarını söyledi.

REKLAM

Instagram repost nedir, ne işe yarar, özelliği nedir?

Repost denilen şey özünde bir başkasının paylaştığı videoyu ya da fotoğrafı paylaşmak olarak ifade edilebilir. Örneğin, bir fotoğrafın bir kullanıcı tarafından aşırı bir şekilde beğenildiği varsayılsın ve bu fotoğrafı kendi takipçileriyle de paylaşmak istesin. Kullanıcı bu uygulama vasıtasıyla beğenilen o fotoğrafı kendi hesabında paylaşarak repost yapmış olur.

Repost, sosyal medya uygulamalarında oldukça fazla kullanılmakta olan bir özellik olarak ifade edilebilir. Özellikle Instagram hesabını kullanan kişiler tarafından hikaye paylaşımlarının oldukça fazla yapıldığı söylenebilir. Bir kullanıcını paylaştığı bir gönderiyi tekrar kendi hesabında yayımlamak anlamına gelen repost özellikle Instagram kullanıcıları tarafından oldukça fazla kullanılmaktadır.

Instagram repost yapılışı

Instagram repost nasıl yapılır?

Instagram da repost yapmak için öncelikli olarak repost uygulamasının açılması gerekmektedir. Repost yapmak için gönderinin sağ alt kısmında bulunan oka basılması gerekmektedir. Ardından gönderiyi profilinizde paylaşmadan önce profilinizde nasıl görünmesi gerektiğini isterseniz o şekilde düzenleyerek yeniden yayınla seçeneğine basmanız gerekmektedir. Ardından ise gönderiyi düzenlemeniz ve filtre eklemeniz de mümkün olabilmektedir. Repost yapılabilmesi için son olarak ise instagrama kopyala seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

REKLAM

Repost için hangi uygulamalar kullanılır?

Instagram kullanıcılarının paylaştığı gönderilerin tekrar başka kullanıcılar tarafından paylaşılabilmesi repost olarak ifade edilebilir. Instagram gönderilerinin tekrar paylaşılabilmesi için ise repost uygulamalarının kullanılması gerekmektedir. Sosyal medyada birçok çeşitli paylaşımların yapıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Bir gönderiyi tekrar post etmek yani başkası tarafından paylaşılan bir gönderinin tekrar paylaşılması anlamına gelmektedir. Repost for Instagram işleminde hem etkin bir paylaşım oluşturmanız mümkün olurken hem de karşı tarafın paylaşımını etiketlemenize olanak sağlamaktadır.

Repost yapmak için herhangi bir uygulama indirilmesi gerekmektedir. Instagram repost uygulamalarının kullanılması için gereken uygulamaların oldukça basit olduğu ifade edilebilir. Telefonunuza indirdiğiniz repost uygulaması sonrasında Instagram uygulamasının açılması gerekmektedir. Ardından repost yaparak paylaşmak istediğiniz gönderiyi bulmanız gerekmektedir.

Paylaşımı bulduktan sonra gönderinin sağ alt köşesinde yer alan 3 noktaya basılması gerekmektedir. Böylece gönderinin bağlantı linkinin kopyalanması mümkün olmaktadır. Repost uygulamasını açarak linkin kopyalanması ve ardından gönderiyi hemen paylaşıma hazır hale getirebilirsiniz. Instagram uygulamasına girdikten sonra ise paylaşım için gerekli işlemlerin hazır hale geldiğini ve paylaşım işleminin tamamlandığını söylemek mümkün olmaktadır.

Instagram hesabında repost paylaşımının yapılabilmesi için en fazla tercih edilen uygulamalar ise Repost for Instagram ve Regrann olarak bilinmektedir. İstediğiniz bir repost uygulamasını indirerek basit bir şekilde kullanmanız mümkün olmaktadır.

Instagram Repost Nasıl Yapılır?

Instagram Repost’u cihazınıza indirin.

Yeniden paylaşmak istediğiniz bir fotoğraf veya videoyu belirleyin.

Gönderinin paylaşım URL’sini panonuza kopyalayın.

Instagram için Repost’u açın.

REKLAM

Gönderinin başlığını düzenleyin ve yeniden gönderinizi paylaşın.

Instagram Hikayeleri Repost Nasıl Yapılır?

Aynı zamanda Instagram’da görülen bir paylaşım kullanıcılar tarafından hikâye şeklinde 24 saatliğine takipçiler ile paylaşılabilir. Bunun için tek gereksinim gönderiyi paylaşan hesabın herkese açık olması. Bunu yapmanın yolu gönderinin altında yer alan beğen ve yorum butonlarının hemen yanında bulunan gönder butonuna tıklanması. Açılan listede arkadaş listende bulunan herhangi bir kişi yerine en üst kısımda bulunan hikayelere ekle seçeneğine tıklanıyor.

Bundan sonra sadece ve sadece hikâye üstünde gönderinin şeklini düzenlemek ve isteğe bağlı olarak dilenen açıklamaları eklemek kalıyor. Bir başka kişinin hikayesini de kullanıcılar kendi profilinde paylaşmak için hikayene ekle seçeneği kullanarak yapabilir. Repost için yapılması gerekenler bu kadar basit.

REKLAM

Repost İndirme İşlemi

Repost for Instagram uygulaması iki farklı şekilde bulunuyor. Bu uygulama PRO ve ücretsiz olmak üzere iki farklı sürümde indirilebilir. Ücretsiz sürümde Repost uygulaması kullanıcılara reklamlar gösteriyor ve görseli kimden paylaşıldığına dair bildirim veren bir bildiri kutusunu görsel üzerinden tamamen ayıklanmasına izin verilmiyor. Pro sürüm ise reklamları göstermeyerek kesintisiz bir hizmet imkânı vererek kullanıcılarının işini kolaylaştırmış oluyor.