Yeni asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 TL'ye yükselirken gözler askerlik borçlanması tutarına çevrildi. Temmuz ara zam ile asgari ücrete bağlı olarak zamlanan askerlik borçlanmasının ne kadar artacağı emeklilik için eksik primi olanlarca sorgulanıyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor. Mevcut durumda askerlik borçlanması en düşük prim günlük 106,75 lira olarak ödeniyordu. Peki, askerlik borçlanması ne kadar oldu? Askerlik borçlanması en düşük ve en yüksek prim günlük kaç TL? İşte 2023 e-Devlet askerlik borçlanma ücreti sorgulama ekranı.