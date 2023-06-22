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Bakan yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya olurken, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ise Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim olarak atandı. Peki İçişleri, Sağlık, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu? İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması yapılan bakan yardımcıları listesi.

08:41 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Bakan yardımcılıkları kim oldu?

Kararlara göre atanan bakan yardımcıları şu şekilde;

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Akın Gürlek,
  2. Hasan Yılmaz,
  3. Niyazi Acar,
  4. Ramazan Can
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Leman Yenigün,
  2. Rıdvan Duran,
  3. Sevim Sayim Madak,
  4. Zafer Tarikdaroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcıs
ı:
  1. Adnan Ertem,
  2. Ahmet Aydın,
  3. Faruk Özçelik,
  4. Lutfihak Alpkan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Fatma Varank,
  2. Hasan Suver,
  3. Refik Tuzcuoğlu,
  4. Vedad Gürgen
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Ahmet Yıldız,
  2. Burak Akçapar,
  3. Mehmet Kemal Bozay,
  4. Yasin Ekrem Serim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Abdullah Tancan,
  2. Ahmet Berat Çonkar,
  3. Nevzat Şatıroğlu,
  4. Zafer Demircan
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Enes Eminoğlu,
  2. Halis Yunus Ersöz,
  3. Hamza Yerlikaya,
  4. Safa Koçoğlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Abdullah Erdem Cantimur,
  2. İsmail İlhan Hatipoğlu,
  3. Osman Çelik,
  4. Zekeriya Kaya
İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Bülent Turan,
  2. Mehmet Aktaş,
  3. Mehmet Sağlam,
  4. Münir Karaloğlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Batuhan Mumcu,
  2. Gökhan Yazgı,
  3. Nadir Alpaslan,
  4. Serdar Çam
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Celile Eren Ökten,
  2. Kemal Şamlıoğlu,
  3. Nazif Yılmaz,
  4. Ömer Faruk Yelkenci
Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Alpaslan Kavaklıoğlu,
  2. Bilal Durdalı,
  3. Celal Sami Tüfekci,
  4. Şuay Alpay
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Huzeyfe Yılmaz,
  2. Hüseyin Kürşat Kırbıyık,
  3. Şuayip Birinci,
  4. Tolga Tolunay
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Ahmet Yozgatlıgil,
  2. Çetin Ali Dönmez,
  3. Oruç Baba İnan,
  4. Zekeriya Çoştu
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Ahmet Bağcı,
  2. Ahmet Gümen,
  3. Ebubekir Gizligider,
  4. Veysel Tiryaki
Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Mahmut Gürcan,
  2. Mustafa Tuzcu,
  3. Özgür Volkan Ağar,
  4. Sezai Uçarmak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı:
  1. Durmuş Ünüvar,
  2. Enver İskurt,
  3. Osman Boyraz,
  4. Ömer Fatih Sayan
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