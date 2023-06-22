Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.
Bakan yardımcılıkları kim oldu?
Kararlara göre atanan bakan yardımcıları şu şekilde;
- Akın Gürlek,
- Hasan Yılmaz,
- Niyazi Acar,
- Ramazan Can
- Leman Yenigün,
- Rıdvan Duran,
- Sevim Sayim Madak,
- Zafer Tarikdaroğlu
- Adnan Ertem,
- Ahmet Aydın,
- Faruk Özçelik,
- Lutfihak Alpkan
- Fatma Varank,
- Hasan Suver,
- Refik Tuzcuoğlu,
- Vedad Gürgen
- Ahmet Yıldız,
- Burak Akçapar,
- Mehmet Kemal Bozay,
- Yasin Ekrem Serim
- Abdullah Tancan,
- Ahmet Berat Çonkar,
- Nevzat Şatıroğlu,
- Zafer Demircan
- Enes Eminoğlu,
- Halis Yunus Ersöz,
- Hamza Yerlikaya,
- Safa Koçoğlu
- Abdullah Erdem Cantimur,
- İsmail İlhan Hatipoğlu,
- Osman Çelik,
- Zekeriya Kaya
- Bülent Turan,
- Mehmet Aktaş,
- Mehmet Sağlam,
- Münir Karaloğlu
- Batuhan Mumcu,
- Gökhan Yazgı,
- Nadir Alpaslan,
- Serdar Çam
- Celile Eren Ökten,
- Kemal Şamlıoğlu,
- Nazif Yılmaz,
- Ömer Faruk Yelkenci
- Alpaslan Kavaklıoğlu,
- Bilal Durdalı,
- Celal Sami Tüfekci,
- Şuay Alpay
- Huzeyfe Yılmaz,
- Hüseyin Kürşat Kırbıyık,
- Şuayip Birinci,
- Tolga Tolunay
- Ahmet Yozgatlıgil,
- Çetin Ali Dönmez,
- Oruç Baba İnan,
- Zekeriya Çoştu
- Ahmet Bağcı,
- Ahmet Gümen,
- Ebubekir Gizligider,
- Veysel Tiryaki
- Mahmut Gürcan,
- Mustafa Tuzcu,
- Özgür Volkan Ağar,
- Sezai Uçarmak
- Durmuş Ünüvar,
- Enver İskurt,
- Osman Boyraz,
- Ömer Fatih Sayan