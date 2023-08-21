Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı için ilan ettikleri pozisyonları içerir. Bu ilanlar, kamuya personel alımı için en güvenilir kaynaktır. Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanları, genellikle her hafta Perşembe günü yayımlanır. İş ilanları, Resmi Gazete'nin internet sitesinden ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesinden takip edilebilir.

Resmi Gazete iş ilanı hangi pozisyonlarda

Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanları, genellikle aşağıdaki pozisyonları içerir:

Memur

Sözleşmeli personel

İşçi

Stajyer

Personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanları için başvuru yapmak için, iş ilanındaki başvuru şartlarına uygun olmak gerekir. Başvuru şartları genellikle, eğitim durumu, tecrübe ve yaş sınırı gibi kriterlerden oluşur. Başvuru şartlarına uygun olan adaylar, iş ilanında belirtilen adrese veya İŞKUR'a başvuru yapabilirler.

Resmi Gazete iş ilanı