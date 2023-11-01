Yükseköğretim öğrencilerine

ve internet desteği ile

na ilişkin destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarlarda en fazla 5 bin 500 TL destek sağlanacak. Söz konusu öğrenciler için