Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına astsubay alımı yapılacak. Güvenlik Bilimleri Akademisi için 200 erkek, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 538 erkek ve 32 kadın öğrenci alınacağı belirtildi. Peki, astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler ve başvurular ne zaman bitecek? İşte 2023 Astsubay başvuru ekranı…