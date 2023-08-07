Resmi tatillerde, kamu kurumları kapalıdır ve resmi işlemler yapılmamaktadır. Ancak, özel sektör işletmeleri, kendi kararlarıyla bu tatillerde açık kalabilirler. Peki resmi tatil günleri bu sene kaç gün? Yılbaşı, 1 Mayıs, Ramazan ve Kurban Bayramı tatili ne zaman, tatil kaç gün? İşte resmi tatil günleri takvimi.

Resmi tatiller hangileri?

Ülkemizdeki resmi tatiller şunlardır:

Yeni Yıl (1 Ocak)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)

Ramazan Bayramı (1. gün, 2. gün, 3. gün)

Kurban Bayramı (1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün)

Demokrasi ve Millî Birlik Günü (15 Temmuz)

Zafer Bayramı (30 Ağustos)

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

2024 yılbaşı hangi güne denk geliyor?

2024 yılının başlangıcı yıl başı ile yeni bir yıla başlıyoruz demektir. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor.

2024 Ramazan ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman gireceği merak konusu. 2024 Ramazan ayı için oruca 11 Mart tarihinde kalkılacak. Takvimler 9 Nisan tarihini gösterdiğinde Ramazan Bayramı Arefesi oluyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

2024 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram, 2024 resmi tatilleri arasında yer alıyor ve 23 Nisan gün olarak Salı gününe denk geliyor.

1 Mayıs 2024 hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs hafta içi mi?

İşçi sınıfının haklı mücadelesi ile kazanmış olduğu, Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs ise Çarşamba günü oluyor. Bugün de resmi tatil sayılıyor.

19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayının diğer bir resmi tatil günü ise Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs, Pazar gününe denk geliyor.

2024 Kurban Bayramı ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar gününe denk gelecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olacak.

15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz tarihine gelindiği zaman ise Demokrasi ve Birlik Günü yine resmi tatil. Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz tarihinde çalışanlar için 1 günlük resmi tatil sunulacak.

30 Ağustos hangi gün? 30 Ağustos hafta içi mi hafta sonu mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cuma gününe denk geliyor. Bu tatilde yine çalışanlar için resmi olarak 1 günlük tatil veriliyor.

29 Ekim hangi gün? 30 Ağustos hafta içi mi hafta sonu mu?

2024 yılının son resmi tatili 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim resmi tatil 1,5 gün olarak belirlenmiş durumda.







