, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu uyarının ardından şiddetli yağışların etkisi altında kaldı. Merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldeleri, Ardeşen'e bağlı Tunca beldesi, Çamlıhemşin, Çayeli, Güneysu, Hemşin ve Pazar ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.