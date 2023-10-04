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Rize sele teslim: Dereler yükseldi, araçlar sürüklendi köylerde toprak kaymaları meydana geldi

Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji'nin Rize için yaptığı turuncu uyarının ardından şiddetli yağış etkili oluyor. Bölgedeki derelerin debisi yükseldi, sel sularına kapılan 2 araçla birlikte birçok köy yolunda heyelanlar meydana geldi ve ulaşım durma noktasına geldi. İşte Rize 5 günlük hava durumu.

09:03 . 4/10/2023 mercredi
Yeni Şafak
Rize hava durumu

Rize hava durumu

, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu uyarının ardından şiddetli yağışların etkisi altında kaldı. Merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldeleri, Ardeşen'e bağlı Tunca beldesi, Çamlıhemşin, Çayeli, Güneysu, Hemşin ve Pazar ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

Ardeşen'in Yukarıdurak, Aşağıdurak, Armağan, Seslikaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay, Akdere ve Bayırcık köyleri ile Merkeze bağlı Karasu, Ambarlık, Güzelköy, Çamlıhemşin'e bağlı Derecik, Güllüköy, Güneysuya bağlı Çamlıca, Bulutlu ve Yüksekköy, Hemşin'e bağlı Levent köyü, Pazar'a bağlı Tütüncüler, Şehitlik, Papatya, Yücehisar, Suçatı, Derinsu, Şentepe köylerinde yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

Heyelan oluştu

İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 11. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, alınan tedbirlerin ardından yol açma çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Tunca beldesinde ise jandarma ekipleri, yağış sonrası tedbir amacıyla aynı aileden 4 kişiyi bulundukları evden alarak akrabalarının yanına yerleştirdi. Yağışın devam ettiği bölgede jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı zamanında müdahale etmek için bekleyişini sürdürüyor.



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