Rize namaz vakitleri
Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 28 Haziran 2023 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati il il belirlendi. Bayramın 1. günü sabahı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.
Rize bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023
Rize'de kurban bayramı namazı saat 05.24'te kılınacak.
ABDESTSİZ OLARAK KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?
Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet
(Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.
AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran 2023 Salı günü olacak.