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Rize Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Rize'de bayram heyecanı yaşanıyor: Rize bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Rize bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...

15:58 . 26/06/2023 понедельник
Yeni Şafak
Rize namaz vakitleri

Rize namaz vakitleri

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 28 Haziran 2023 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati il il belirlendi. Bayramın 1. günü sabahı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

Rize bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Rize'de kurban bayramı namazı saat 05.24'te kılınacak.

ABDESTSİZ OLARAK KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet

(Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran 2023 Salı günü olacak.



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Malatya İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023