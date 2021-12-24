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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzuna göre 20 bin sağlıkçı atamaları tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercihleri 16-22 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruda bulunanlar şimdi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı için başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
sağlık bakanlığı

"Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak kazandı. Peki Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli için atama başvuruları sonuçlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Atama yapılacak 20 bin kadrodan 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.
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