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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilişkin detaylar araştırılıyor. Son olarak Bakan Koca, konuyla ilgili resmi açıklamayı yapmış ve 85 bin atama yapılacağının müjdesini vermişti. Yapılan açıklamaların ardından ise “Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?” şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki,

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru ekranı 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları ne olacak?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin yardımcı personel alınacağını müjdelerken, konuya ilişkin aramalar sıklaştı. Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı ve şartlarının ne olacağı merak konusu olurken, konuya ilişkin ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımını ilişkin tüm detaylar..

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber verdi. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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