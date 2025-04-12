SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin başvuruların başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri ve şartlar belli olacak. Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. İşte 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımında son durum.

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 37 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun önümüzdeki aylarda ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.

Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.