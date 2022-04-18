Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2022: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve şartları Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi MSÜ taban puanları ve tercihleri gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ( 14 nisan 2022) MSÜ sınavına giren adayların sonuç açıklaması yapıldı. Sınav giren adaylar sınav süreci ve sonrasını araştırmaya başladılar. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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