'nın Karasu ilçesinde ters dalga nedeniyle iki balıkçı teknesi battı. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, soluğan diye tabir edilen ters dalganın, nehir ağzında tamamlanmayan dalgakırandan kaynaklandığını ve her ters dalgada sorun yaşadıklarını ifade etti. İşte detaylar.

'nın Karasu ilçesinde ters dalga nedeniyle iki balıkçı teknesi battı. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, soluğan diye tabir edilen ters dalganın, nehir ağzında tamamlanmayan dalgakırandan kaynaklandığını ve her ters dalgada sorun yaşadıklarını ifade etti. İşte detaylar.

Bıçakcı, “Her ters dalgada teknelerimiz gidiyor. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Mendirek ve barınak ne zaman yapılacaksa yapılsın. Yetkililerden bir cevap bekliyoruz. Bölgede balıkçılık yapmanın imkanı kalmadı. Tüm tekneler mağdur. Yeni yapılan mendirekten ötürü ters dalga nehrin içine giriyor ve teknelerimiz tehlike altında” dedi.

Karasulu balıkçı Bünyamin Ceylan da “Sakarya Nehri’nde ufak bir fırtına bile felaketlere yol açıyor. Boğaza yapılan mendirekle beraber dalgalar içeriye giriyor. Soluğanla teknelerimiz batıyor. Önceden ufak bir iple teknelerimizi bağlardık. Şimdi örümcek ağı gibi bağlıyoruz. Sabaha kadar başında nöbet bekliyoruz. Balıkçılarımız çok mağdur oldu. Doğu Karadeniz’e doğru gidin, bir teknenin bile limanı var. Sakarya’da 300 balıkçıyız ve limanımız yok" diye konuştu.