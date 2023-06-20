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Sakarya'da kaçak silah atölyelerine baskın: 17 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Sakarya'da ortak operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Sakarya merkez ile Adapazarı, Erenler, Sapanca, Geyve ve Taraklı ilçelerindeki yasa dışı silah imalathanesine çevrilen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mühimmat ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar.

15:49 . 20/06/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Sakarya Haberleri: Sakarya'da kaçak silah atölyelerine baskın: 17 gözaltı

Sakarya Haberleri: Sakarya'da kaçak silah atölyelerine baskın: 17 gözaltı

merkezde ve 5 ilçede polisin yasa dışı silah atölyelerine düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mühimmat ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Sakarya'da ortak operasyon düzenledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Sakarya merkez ile Adapazarı, Erenler, Sapanca, Geyve ve Taraklı ilçelerindeki yasa dışı silah imalathanesine çevrilen adreslere baskın yapıldı.

Baskınlarda, 50 adet ruhsatsız tabanca ve 433 adet tabanca mermisi, 6 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet tüfek mermisi ile yasa dışı silah ve mühimmat satışından elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL, 1 adet balistik yelek, 3 adet hücum yeleği, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.



#Sakarya
#Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
#KOM
#Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
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