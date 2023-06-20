Sakarya Haberleri: Sakarya'da kaçak silah atölyelerine baskın: 17 gözaltı

merkezde ve 5 ilçede polisin yasa dışı silah atölyelerine düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mühimmat ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar.

merkezde ve 5 ilçede polisin yasa dışı silah atölyelerine düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mühimmat ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar.

Baskınlarda, 50 adet ruhsatsız tabanca ve 433 adet tabanca mermisi, 6 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet tüfek mermisi ile yasa dışı silah ve mühimmat satışından elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL, 1 adet balistik yelek, 3 adet hücum yeleği, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.