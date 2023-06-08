Okul müdürü Ahmet Ova da "Bir yılda toplam 5 bin kilovat elektrik üretmiş olacağız. Ürettiğimiz elektriği de çift taraflı sayaçla ilgili şirkete veriyoruz, üretilen miktar faturamızdan düşüyor. Aylık, toplam iki evin harcadığı elektrik miktarını da üretmiş oluyoruz." dedi.

Yağmur suyunun geri dönüşümüyle ilgili de çalışma yaptıklarını belirten Ova, "Bu kapsamda çatıya düşen yağmur suları depolanıyor, bunu okulun bahçe sulamasında kullanıyoruz. Böylece öğrencilerimiz çevre bilincine sahip oluyor ve sorumluluk sahibi birer genç olarak yetişiyor." şeklinde konuştu.