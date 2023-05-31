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Sakarya'da araç devrildi: Bir kişi ağır yaralandı

Sakarya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

00:24 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Sakarya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Sakarya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kaynarca-Adapazarı kara yolunda ilerleyen İsmail Aktaş idaresindeki 54 AK 938 plakalı otomobil, Güven Mahallesi mevkisinde ana yola çıkan Sezai Acar yönetimindeki 81 AZ 995 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Aktaş'ı araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Üzeyir Ü. idaresindeki 19 UN 216 plakalı hafif ticari araç, Adem Y'nin kullandığı 19 EY 193 plakalı otomobil ve Vahit B'nin kullandığı 19 BH 318 plakalı cenaze aracı, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Derya Y. ve Ahmet Y, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.


#Sakarya
#Trafik Kazası
#Kaynarca-Adapazarı kara yolu
39 dakika önce
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