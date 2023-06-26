Sakarya namaz vakitleri, dinin direği olan namaz kılanacakların odaklandığı konular arasında. Kurban Bayramı yaklaşırken arefe günü oruç tutacaklar da diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden bulundukları ilin namaz saatlerini sorguluyor. Peki, Sakarya akşam ezanı saat kaçta okunacak? Sakarya arefe günü oruç ne zaman, saat kaçta açılır? İşte 27 Haziran 2023 Salı Sakarya imsak, akşam ezanı, sahur vakitleri.

Sakarya namaz saatleri 2023

Diyanete verilerine göre Sakarya imsak vakti, iftar vakti ve namaz vakitleri haberimizde. 27 Haziran Salı Sakarya'da imsak vakti saat 3:22’de giriyor. Sakarya akşam ezanı vakti ise 20:41. Sakarya imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe günü nedir?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe günü ile ilgili hadisler

Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Arefe günü oruç tutmak hadis ile de değinilen bir konudur.

Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197)

Beyhakî’nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir: Resulullah: “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” derdi. (Taberanî)

Hz. Aişe ise arefe günü tutulan oruçla ilgili şöyle söyler: “Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: ‘Bunlar ne istiyorlar?’ der.” (Müslim, Hacc 436)

“Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40)



