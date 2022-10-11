Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük TOKİ arsa yerleri

TOKİ'nin sosyal konut projesinin ardından arsa projesine de başvurular 10 Ekim Pazartesi itibarıyla resmen başladı. 1 milyon arsa ve 10 bin iş yerinin satılacağı projede peşinat ödemesi yapıldıktan sonra taksit ödemeleri 1 yıl sonra başlayacak.

TOKİ Kocaeli arsa nerede?

Kocaeli TOKİ arsa satışı yerleri: Kandıra ve Körfez ilçelerinde yer almakta.

TOKİ Sakarya arsaları nerede?

Sakarya TOKİ arsa satış yerleri: Sakarya merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı,

TOKİ Düzce satışı yerleri

Düzce TOKİ arsa satışları Düzce merkez, Akaçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölkaya, Yığılca’da yer almakta.

Zonguldak TOKİ arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

TOKİ Zonguldak arsa yerleri de Çaycuma, Devrek, Ereğli’de yer almakta.

TOKİ Karabük arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Karabük TOKİ arsa yerler de Karabük merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice’de bulunmakta.

TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılacak?

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi.

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsa başvuru ekranı için tıklayın

TOKİ arsa başvuru şartları

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

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• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsa peşinat ne kadar?

Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

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TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.

Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.

ÖZGÜN TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri