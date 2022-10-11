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Sakaryaspor İlker Püren ile yollarını ayırdı: Yeni teknik direktör kim olacak?

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, 8.haftada Bodrumspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrasında teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Kulüb Serkan Özbalta ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Peki Serkan Özbalta kimdir? Hangi takımları çalıştırdı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakaryaspor İlker Püren ile yollarını ayırdı: Yeni teknik direktör kim olacak?
Serkan Özbalta

Spor Toto 1. Lig’de 12 puanla 9.sırada yer alan Sakaryaspor istikrarsız sonuçları sonrasında teknik direktör İlker Püren ile yolları ayırdı. Ligde 8 maçta 4 galibiyet 4 mağlubiyet alan İlker Püren’in yerine Serkan Özbalta ile anlaşma sağlandı.

SERKAN ÖZBALTA KİMDİR?

5 Şubat 1979, Trabzon doğumlu olan Serkan Özbalta, futbol kariyerinde birçok takımda oynadı. İl olarak 19 yaşında 2 Şubat 1998’de Gençlerbirliği U21 den Erzincanspor’a transfer olarak profesyonel futbol hayatını başlatmış oldu. Giresunspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen Serkan Özbalta 1 Temmuz 2011’de Bugsaş Spor ile futbol kariyerini tamamladı.

2015’de Keçiören Altyapısında teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Özbalta 2018’de Keçiörengücü’nün teknik direktörü oldu. Burada 89 maçta 47 galibiyet, 22 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Serkan Özbalta Eylül 2020’de Manisa FK ile anlaştı.

Manisa FK ile 46 maça çıkan Serkan Özbalta 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan başarılı teknik adam maç başına 2.09 puan ortalaması yakalamış oldu.

4 Şubat 2022 de Altay SK ile anlaşan teknik adam burada 7 maça çıktı. 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Serkan Özbalta Demir Grup Sivasspor maçının ardından istifa etti.

1 Haziran 2022’de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaşan Serkan Özbalta burada 6 maç görev aldı. 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak görevinden istifa etti.

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