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Sakaryaspor'da coşkulu kutlama

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'un şampiyonluğu, Rüstemler Tesisleri'nde coşkuyla kutlandı.

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Haber Merkezi AA
Sakaryasporda coşkulu kutlama
Takımı meşalelerle karşıladılar.

Kent girişinde taraftarlarca coşkuyla karşılanan yeşil-siyahlı sporcuları taşıyan takım otobüsü, yoğun ilgi nedeniyle gece Rüstemler Tesisleri'ne geldi.

Meşale yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar, futbolcularla çeşitli marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, buradaki basın toplantısında, şampiyonluğun arkasında ciddi emeğin olduğunu söyledi.

7'den 70'e herkesin şampiyonluk kutlamasına katıldığını aktaran Yüce, "Sakarya ayağa kalktı, bugün tebessüm etti, Sakarya'nın yüzü güldü. Sakarya'nın yüzünü güldürenleri tebrik ediyorum. Allah onların da yüzünü güldürsün inşallah" dedi.

"İnanmak gerekiyordu, inançlarımız oldu" ifadesini kullanan Yüce, şunları kaydetti:

  • "Omuz omuza vermek gerekiyordu, verildi, sevgi gerekiyordu, verildi, dayanışma gerekiyordu, verildi. Bugün yıllardan beri özlemini çektiğimiz, hasret duyduğumuz, 'Başaramazsınız' diyenlere karşı 'Başaracağız' dediğimiz tacımızı birlikte takmış olduk. Dolayısıyla bu başarı kimsenin değil, Sakaryaspor'a gönül verenlerin, gözyaşı dökenlerin başarısıdır. Sakaryaspor, yıllardır özlediği, beklediği o güzel şanlı günlerine tekrar dönmüştür. Hayırlı olsun. İnşallah bu başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum."

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"Sakarya, böyle tarihi bir günü yaşamamıştı"

Kulüp Başkanı Cumhur Genç de şampiyonluğun tüm camiaya, taraftara hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Yüce başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu şampiyonlukta herkesin emeği olduğunu vurgulayan Genç, "Dışarıda yaklaşık 150 binden fazla insan vardı. Sakarya, böyle tarihi bir günü yaşamamıştı. Demek ki bu şehir çok daha güzellikleri hak ediyor. Biz yine Başkanımız Ekrem ağabeyle mücadelemizi vereceğiz. İnşallah yine mahcup olmadan, hak ettiğimiz Süper Lig'e, bizim yerimiz 1. Lig de değil, Süper Lig, inşallah orada Sakarya şehrini ve Sakaryaspor'u en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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