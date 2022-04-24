Sakaryaspor liderliği garantiledi ve 1. lige yükseldi

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HDP’li Garo Paylan’ın ardından bir skandal da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan: 1915 paylaşımı büyük tepki topladı

HDP’li Garo Paylan’ın 24 Nisan 1915’e yönelik skandal hamlesine tepkiler art arda gelirken bir paylaşım da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu, “107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi” dedi. Tanrıkulu’nun skandal paylaşımı kısa sürede tepkileri de beraberinde getirdi.