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Spor Sakaryaspor liderliği garantiledi ve 1 lige yükseldi
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Sakaryaspor liderliği garantiledi ve 1. lige yükseldi

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor, Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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Haber Merkezi AA
Sakaryaspor liderliği garantiledi ve 1. lige yükseldi
Sakaryasporlu futbolcuların şampiyonluk sevinci.

İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 5. dakikada Ömer Bozan, 65. dakikada ise Onur Ramazan Toprak kaydetti.

Ev sahibi Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.

Rakibini 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcular ile teknik direktör Tuncay Şanlı büyük sevinç yaşadı.

Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.
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