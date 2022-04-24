Sakaryaspor liderliği garantiledi ve 1. lige yükseldi

İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 5. dakikada Ömer Bozan, 65. dakikada ise Onur Ramazan Toprak kaydetti.
Ev sahibi Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.
Rakibini 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcular ile teknik direktör Tuncay Şanlı büyük sevinç yaşadı.
Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.
🔥🏆 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗦𝗘𝗭𝗢𝗡𝗨 𝗧𝗙𝗙 𝟮.𝗟𝗜̇𝗚 𝗞𝗜𝗥𝗠𝗜𝗭𝗜 𝗚𝗥𝗨𝗣 𝗦̧𝗔𝗠𝗣𝗜̇𝗬𝗢𝗡𝗨 𝗦𝗔𝗞𝗔𝗥𝗬𝗔𝗦𝗣𝗢𝗥!#𝗦̧𝗮𝗺𝗽𝗶𝘆𝗼𝗻𝗦𝗮𝗸𝗮𝗿𝘆𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿 pic.twitter.com/RjhuPS57gh
🔥🏆 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗦𝗘𝗭𝗢𝗡𝗨 𝗧𝗙𝗙 𝟮.𝗟𝗜̇𝗚 𝗞𝗜𝗥𝗠𝗜𝗭𝗜 𝗚𝗥𝗨𝗣 𝗦̧𝗔𝗠𝗣𝗜̇𝗬𝗢𝗡𝗨 𝗦𝗔𝗞𝗔𝗥𝗬𝗔𝗦𝗣𝗢𝗥!#𝗦̧𝗮𝗺𝗽𝗶𝘆𝗼𝗻𝗦𝗮𝗸𝗮𝗿𝘆𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿 pic.twitter.com/RjhuPS57gh— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) April 24, 2022