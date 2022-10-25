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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta programı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, bugün E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak. Peki, hangi maçlar hangi gün oynanacak? İşte UEFA şampiyonlar ligi 5. hafta maç programı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Liginde 5. hafta maçları, fikstür: A, B, C, D, E, F, G, H grup maç tarihleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yarın E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Devler Ligi'nde şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Napoli, Club Brugge ve Bayern Münih adını son 16 turuna yazdırdı.

Maç programı (TSİ) şöyle:

25 Ekim Salı:

19.45 Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)

22.00 Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya)

26 Ekim Çarşamba:

19.45 Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)

19.45 Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa)

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